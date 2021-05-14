В польской Силезии произошли подтопления после обильных ливней

В польской Силезии ряд населенных пунктов оказались подтопленными после сильных дождей 13 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Всего в стране службы чрезвычайных ситуаций совершили целом 845 выездов, чтобы помочь преодолеть последствия непогоды, из которых более 600 - в Силезском воеводстве. Спасатели помогали откачивать воду из подтопленных домов

В нескольких населенных пунктах подтопило подвалы больниц, детсадов и других муниципальных учреждений.

Вследствие непогоды около полутысячи домов на утро 14 мая оставались без электроэнергии.