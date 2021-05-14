В польской Силезии произошли подтопления после обильных ливней
Пятница, 14 мая 2021, 17:02
В польской Силезии ряд населенных пунктов оказались подтопленными после сильных дождей 13 мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Всего в стране службы чрезвычайных ситуаций совершили целом 845 выездов, чтобы помочь преодолеть последствия непогоды, из которых более 600 - в Силезском воеводстве. Спасатели помогали откачивать воду из подтопленных домов
В нескольких населенных пунктах подтопило подвалы больниц, детсадов и других муниципальных учреждений.
Вследствие непогоды около полутысячи домов на утро 14 мая оставались без электроэнергии.
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