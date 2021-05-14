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В польской Силезии произошли подтопления после обильных ливней

Пятница, 14 мая 2021, 17:02

В польской Силезии ряд населенных пунктов оказались подтопленными после сильных дождей 13 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Всего в стране службы чрезвычайных ситуаций совершили целом 845 выездов, чтобы помочь преодолеть последствия непогоды, из которых более 600 - в Силезском воеводстве. Спасатели помогали откачивать воду из подтопленных домов

В нескольких населенных пунктах подтопило подвалы больниц, детсадов и других муниципальных учреждений.

Вследствие непогоды около полутысячи домов на утро 14 мая оставались без электроэнергии.

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