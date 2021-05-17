Посол Канади попросила Шмигаля захистити від рейдерів компанію з канадськими і польськими інвестиціями

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза звернулась до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, а також до міністрів економіки та аграрної політики з проханням захистити від рейдерства компанію "Овостар Юніон", яка частково належить іноземним інвесторам.

Відповідний лист є у розпорядженні "Європейської правди".

"Просимо вас звернути увагу на питання постійного тиску та рейдерських спроб захопити контроль над компанією "Овостар Юніон", - йдеться у листі.

"Овостар Юніон" - один з провідних українських виробників та експортерів курячих яєць та яєчних продуктів, який торгує своєю продукцією у більш ніж 50 країнах світу, наголошує посол. Серед акціонерів компанії є такі великі міжнародні інституційні інвестори, як канадський інвестиційний фонд "Fairfax Holdings" та польські "Generali Group" і "Aviva Poland".

Ґаладза відзначає, що обґрунтування, яке рейдери використовують для спроби захопити контроль над "Овостар", може мати серйозні наслідки.

"Якщо дуже коротко: ЗАТ "МакарОВО" було погано керованою компанією, яка у 2013 році була доведена до банкрутства. Активи ЗАТ "МакарОВО" були обтяжені іпотекою на користь банку "НАДРА", який був визнаний неплатоспроможним у лютому 2015 року Національним банком України. Колишні активи "МакарОВО" були продані, а потім перепродані. У 2018 році "Овостар" придбав ці проблемні активи у "BV Trading". Сьогодні рейдери звинувачують "Овостар" в організації банкрутства "МакарОВО". Що робить цю претензію ще менш переконливою, так це те, що колишні власники "МакарОВО" запропонували відмовитись від свого позову, якщо "Овостар" погодиться на одноразову готівкову оплату на їхню користь", - йдеться у листі.

Посол стурбована, що Генеральна прокуратура дозволила передати в суд "дикі звинувачення" у змові, наголошуючи, що уряд України змусив "Овостар" та його міжнародних інвесторів захищатись у судовій системі, "де деякі судді все ще готові виносити вердикти на платній основі".

"Отже, дозволивши подальший розгляд справи, уряд України мимоволі підтримав спроби рейдерів викрасти "Овостар Юніон" у законних власників. Це явно суперечить публічно оголошеному зобов’язанню вашого уряду захищати права та інтереси іноземних інвесторів", - заявляє Ґаладза.

Посол наголошує, якщо ситуація не буде вирішена відповідно до верховенства права, це продовжуватиме негативно впливати на постійні зусилля українського уряду щодо підвищення інвестиційної привабливості України.