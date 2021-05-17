Посол Канады попросила Шмыгаля защитить от рейдерства компанию с канадскими и польскими инвестициями

Посол Канады в Украине Лариса Галадза обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю, а также к министрам экономики и аграрной политики с просьбой защитить от рейдерства компанию "Овостар Юнион", которая частично принадлежит иностранным инвесторам.

Соответствующее письмо есть в распоряжении "Европейской правды".

"Просим вас обратить внимание на вопрос постоянного давления и рейдерских попыток захватить контроль над компанией "Овостар Юнион", - говорится в письме.

"Овостар Юнион" - один из ведущих украинских производителей и экспортеров куриных яиц и яичных продуктов, который торгует своей продукцией в более чем 50 странах мира, отмечает посол. Среди акционеров компании есть такие крупные международные институциональные инвесторы, как канадский инвестиционный фонд "Fairfax Holdings" и польские "Generali Group" и "Aviva Poland".

Галадза отмечает, что обоснование, которое рейдеры используют для попытки захватить контроль над "Овостар", может иметь серьезные последствия.

"Если очень коротко: ЗАО "МакарОВО" было плохо управляемой компанией, которая в 2013 году была доведена до банкротства. Активы ЗАО "МакарОВО" были обременены ипотекой в ​​пользу банка "Надра", который был признан неплатежеспособным в феврале 2015 года Национальным банком Украины. Бывшие активы "МакарОВО" были проданы, а затем перепроданы. В 2018 году "Овостар" приобрел эти проблемные активы в "BV Trading". Сегодня рейдеры обвиняют "Овостар" в организации банкротства "МакаровОВО". Что делает эту претензию еще менее убедительной, так это то, что бывшие владельцы "МакарОВО" предложили отказаться от своего иска, если "Овостар" согласится на одноразовую наличную оплату в их пользу", - говорится в письме.

Посол обеспокоена тем, что Генеральная прокуратура разрешила передать в суд "дикие обвинения" в сговоре, подчеркивая, что правительство Украины заставило "Овостар" и его международных инвесторов защищаться в судебной системе, "где некоторые судьи все еще готовы выносить вердикты на платной основе".

"Итак, позволив дальнейшее рассмотрение дела, правительство Украины невольно поддержало попытки рейдеров украсть "Овостар Юнион" у законных владельцев. Это явно противоречит публично объявленному обязательству вашего правительства защищать права и интересы иностранных инвесторов", - заявляет Галадза.

Посол отмечает, если ситуация не будет решена в соответствии с верховенством права, это будет продолжать негативно влиять на постоянные усилия украинского правительства по повышению инвестиционной привлекательности Украины.