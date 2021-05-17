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Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді ЄСПЛ

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Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді ЄСПЛ

Понеділок, 17 травня 2021, 17:17

Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини, які буде внесено на розгляд Ради Європи. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в Офісі президента України. 

"Конкурсна комісія шляхом відкритого голосування ухвалила одностайне рішення рекомендувати таких трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України: Гнатовський Микола Миколайович, Мережко Олександр Олександрович, Нуріджанян Гаяне Сергіївна", - зазначають у ньому. 

Нагадаємо, "Європейська правда" проаналізувала анкети 18 претендентів на посаду судді в ЄСПЛ від України та визначила список явних лідерів, які мають увійти до переліку фіналістів, та 11 кандидатів, які не мали б потрапити до трійки лідерів. 

Серед обраних кандидатів у переліку тих, хто має пройти за своїм резюме, присутні пан Гнатовський та пані Нуріджанян. Олександр Мережко до нього не увійшов. 

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди", або у статті: Цемент для страсбурзького суду: хто хоче стати новим суддею ЄСПЛ від України.

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