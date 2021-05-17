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Украина определила трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Понедельник, 17 мая 2021, 17:17

Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, которые будут внесены на рассмотрение Совета Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Конкурсная комиссия путем открытого голосования приняла единогласное решение рекомендовать следующих трех кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины: Гнатовский Николай Николаевич, Мережко Александр Александрович, Нуриджанян Гаяне Сергеевна", - отмечают в нем.

Напомним, "Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.

Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют Гнатовский и Нуриджанян. Мережко в него не вошел.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Цемент для страсбургского суда: кто хочет стать новым судьей ЕСПЧ от Украины.

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