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Україна та Британія планують провести масштабні військові навчання "Козацька булава"

Вівторок, 18 травня 2021, 09:01

Україна та Велика Британія планують провести перші масштабні військові навчання "COSSACK MACE" ("Козацька булава").

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

"Метою спільного багатонаціонального проєкту визначено покращення сумісності між військовими формуваннями Великої Британії та України, посилення взаємовідносин, спільного планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.

Навчання пройдуть влітку на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України. До участі у цьому заході продовжують готуватися бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного регіонального управління.  

Планування навчань здійснюється в рамках вивчення процесу прийняття військових рішень відповідно до стандартів НАТО. Завдання підрозділів в обороні та наступі також будуть реалізовуватися за стандартами Альянсу.

У цьогорічних навчаннях візьмуть участь військові з США, Данії, Швеції та Канади. Україну представлятимуть підрозділи ЗСУ та Держприкордонслужби.

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Велика Британія Україна-НАТО
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