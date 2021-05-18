Украина и Британия планируют провести масштабные военные учения "Казацкая булава"
Украина и Великобритания планируют провести первые масштабные военные учения "COSSACK MACE" ("Казацкая булава").
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.
"Целью совместного многонационального проекта определены улучшение совместимости между военными формированиями Великобритании и Украины, усиление взаимоотношений, совместного планирования и выполнения операций батальонно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
Учения пройдут летом на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины. К участию в этом мероприятии продолжают готовиться бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского пограничного отряда Южного регионального управления.
Планирование учений осуществляется в рамках изучения процесса принятия военных решений в соответствии со стандартами НАТО. Задача подразделений в обороне и наступлении также будут реализовываться по стандартам Альянса.
В учениях также примут участие военные из США, Дании, Швеции и Канады. Украину будут представлять подразделения ВСУ и Госпогранслужбы.