Украина и Британия планируют провести масштабные военные учения "Казацкая булава"

Украина и Великобритания планируют провести первые масштабные военные учения "COSSACK MACE" ("Казацкая булава").

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Целью совместного многонационального проекта определены улучшение совместимости между военными формированиями Великобритании и Украины, усиление взаимоотношений, совместного планирования и выполнения операций батальонно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Учения пройдут летом на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины. К участию в этом мероприятии продолжают готовиться бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского пограничного отряда Южного регионального управления.

Планирование учений осуществляется в рамках изучения процесса принятия военных решений в соответствии со стандартами НАТО. Задача подразделений в обороне и наступлении также будут реализовываться по стандартам Альянса.

В учениях также примут участие военные из США, Дании, Швеции и Канады. Украину будут представлять подразделения ВСУ и Госпогранслужбы.