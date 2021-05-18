Земан вибачився за бомбардування Югославії

Президент Чехії Мілош Земан публічно вибачився за натівські бомбардування Югославії в часи, коли він був прем’єром.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За словами речника президента Їржі Овчачека, Мілош Земан вибачився у присутності президента Сербії Александара Вучича, який перебуває з візитом у Чехії.

Два роки тому Земан назвав помилкою те, що уряд під його керівництвом схвалив бомбардування Югославії в 1999 році.

Він зазначив, що Чехія безуспішно намагалася знайти союзника, який би теж був проти бомбардувань.

Земан описав дії Північноатлантичного альянсу, до якого Чехія вступила кількома днями раніше, як помилку або акт зарозумілості влади.

"Я особисто хотів би попросити у сербської нації прощення", - сказав Земан.

За його словами, він "позбувся травми", зазначивши, що покаяння звільняє.

У 1999 році НАТО розпочав масовані бомбардування Союзної Республіки Югославія (Сербія і Чорногорія), намагаючись припинити етнічні чистки на півдні Сербії – у Косові, населеному албанцями. Повітряні нальоти тривали більше двох місяців, але таки досягли своєї мети – Сербія змушена була вивести свої війська з Косова та передати контроль над краєм міжнародному контингенту.