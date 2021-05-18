Земан извинился за бомбардировки Югославии

Президент Чехии Милош Земан публично извинился за натовские бомбардировки Югославии во времена, когда он был премьером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

По словам представителя президента Иржи Овчачека, Земан извинился в присутствии президента Сербии Александара Вучича, который находится с визитом в Чехии.

Два года назад Земан назвал ошибкой то, что правительство под его руководством одобрило бомбардировки Югославии в 1999 году.

Он отметил, что Чехия безуспешно пыталась найти союзника, который бы тоже был против бомбардировок.

Земан описал действия Североатлантического альянса, к которому Чехия вступила несколькими днями ранее, как ошибку или акт высокомерия власти.

"Я лично хотел бы попросить у сербской нации прощения", - сказал Земан.

По его словам, он "избавился от травмы", отметив, что покаяние освобождает.

В 1999 году НАТО начал массированные бомбардировки Союзной Республики Югославия (Сербия и Черногория), пытаясь прекратить этнические чистки на юге Сербии - в Косово, населенном албанцами. Воздушные налеты продолжались более двух месяцев, но все-таки достигли своей цели - Сербия вынуждена была вывести свои войска из Косово и передать контроль над краем международному контингенту.