Сербія відкликає свого посла з Варшави за зрив візиту міністра до Польщі

Міністр закордонних справ Сербії Нікола Селакович вирішив терміново відкликати посла у Польщі Ніколу Журовача.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Blic.

Як стало відомо сербським ЗМІ, Журовач підписав лист на підтримку польської ЛГБТ-спільноти з ще 40 послами інших країн, але він не повідомив про це міністра.

Хоча сам лист не є проблемою - у Сербії навіть прем’єр-міністр є лесбійкою - Журовач не повідомив міністра Селаковича про нього, і сербська дипломатія залишилася абсолютно неготовою до очікуваної негативної реакції консервативної польської влади.

Внаслідок цього погоджений візит Селаковича до Польщі було скасовано.

"Журовач підписав лист за день до візиту Селаковича до Польщі. Це зумовило негативну реакцію консервативної влади там, тим більше, що країни регіону, Угорщина, Румунія та Болгарія, листа не підтримали. Через це візит міністра закордонних справ до Польщі, який мав бути реалізований сьогодні та завтра, був скасований" - констатує джерело Blic.

Зрештою Селакович прийняв рішення відкликати посла, і його повернення буде темою завтрашнього засідання уряду Сербії.