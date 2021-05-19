Сербия отзывает своего посла из Варшавы за срыв визита министра в Польшу

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович решил срочно отозвать посла в Польше Николу Журовача.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Blic.

Как стало известно сербским СМИ, Журовач подписал письмо в поддержку польского ЛГБТ-сообщества с еще 40 послами других стран, но не сообщил об этом министру.

Хотя само письмо не является проблемой - в Сербии даже премьер-министр является лесбиянкой - Журовач не сообщил министру Селаковичу о нем, и сербская дипломатия осталась абсолютно неготовой к ожидаемой негативной реакции консервативной польской власти.

В результате согласованный визит Селаковича в Польшу был отменен.

"Журовач подписал письмо за день до визита Селаковича в Польшу. Это обусловило негативную реакцию консервативной власти там, тем более, что страны региона, Венгрия, Румыния и Болгария, письма не поддержали. Поэтому визит министра иностранных дел в Польшу, который должен был состояться сегодня и завтра, был отменен", - констатирует источник Blic.

В конце концов Селакович принял решение отозвать посла, и его возвращение будет темой завтрашнего заседания правительства Сербии.