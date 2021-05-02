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Партія Макрона вперше йде на вибори не самостійно

Неділя, 2 травня 2021, 16:41

Для участі у місцевих виборах у регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег партія президента Франції  Еммануеля Макрона "La Republique en Marche" (LREM) створила союз з консервативною "Республікою" (LR).

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс.

За його словами, вони отримали таку пропозицію від "Республіки" і відреагували на неї "дуже позитивно".

Видання зазначає – цей альянс показує, що партія чинного президента почуває себе не дуже впевнено і відчуває, що не здатна самостійно вигравати в окремих регіонах.

Жан Кастекс уточнює – наразі мова йде про вибори лише в одному регіоні. Сторони наразі не обговорювали можливостей для більш довгострокового альянсу.

Разом із тим, багато представників "Республіки" вже встигли піддати критиці це рішення – вважається, що воно може додаткового послабити партію напередодні президентських виборів 2022 року.

Нагадаємо, що у 2017 року після перемоги Макрона багато членів "Республіки" перейшли в його нову партію.

Місцеві вибори у регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег пройдуть у два тури 20 та 27 червня.

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Франція Макрон вибори
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