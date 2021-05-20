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Португалія заблокувала згадку про депортацію татар у заяві ЄС щодо Криму в ОБСЄ

Четвер, 20 травня 2021, 11:39

Португалія заблокувала згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яке буде зроблено в ОБСЄ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Вчора Португалія заблокувала згадку 77-ї річниці депортації кримських татар в заяві ЄС щодо Криму, яке буде зроблено ЄС в ОБСЄ. У попередніх заявах завжди згадувалися події 18-20 травня 1944 року", - написав Джозвяк.

Португалія зараз головує в Євросоюзі.

18 травня Представництво ЄС в Україні опублікувало заяву до річниці депортації кримських татар і закликало Росію припинити агресію й порушення прав людини в Криму. 

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