ЄС до річниці депортації кримських татар закликав РФ припинити репресії у Криму

Представництво ЄС в Україні згадало про річницю депортації кримських татар радянською владою та триваючі порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться у заяві Представництва ЄС у Twitter, пише "Європейська правда".

"Сьогодні 77-ма річниця радянської депортації кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам’ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити агресію й порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією", - зазначають у ній.

🇺🇦 Сьогодні 77-ма pічниця радянськoї депортації кримських татар зі своєї батьківщини. Ми пам’ятаємо всіх, хто постраждав. ЄС закликає Росію припинити агресію й порушення прав людини в Криму. ЄС не визнає незаконної анексії півострова Росією. #КримЦеУкраїна pic.twitter.com/ISgtcmBO50 — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) May 18, 2021

Нагадаємо, на початку лютого голова МЗС Дмитро Кулеба у розмові з головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем поставив питання про покарання Росії за допомогою нового санкційного механізму ЄС за порушення прав людини в окупованому Криму.

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