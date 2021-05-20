У Варшаві закривають тимчасову COVID-лікарню на Національному стадіоні

Останній пацієнт буде виписаний з тимчасової лікарні на Національному стадіоні у Варшаві в неділю.

Про це заявив керівник офісу прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

У жовтні минулого року Національний стадіон Варшави був перетворений на тимчасову лікарню, ставши першим подібним закладом, створеним під час пандемії в Польщі.

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За даними уряду, заклад був розрахований на 1200 ліжок для пацієнтів з COVID-19, але навіть у піковий період прийняв лише 550. Загалом у закладі прийняли лише 1800 пацієнтів.

У госпіталі не лікували важкі випадки захворювання COVID-19, а лише приймали менш важких пацієнтів, щоб зменшити тягар інших лікарень у польській столиці та навколо неї.

Загалом у великих польських містах створено 19 тимчасових лікарень - переважно у виставкових залах та торгових ярмаркових центрах.

Однак на цей час лише тимчасова лікарня, яка була створена на Національному стадіоні Варшави, більше не приймає пацієнтів. Демонтаж розпочнеться наступного тижня, хоча обладнання залишиться на випадок, якщо країні загрожуватимуть подальші пандемічні хвилі.

Щомісячні витрати на утримання тимчасової лікарні становили понад 4,4 млн євро, що викликало критику опозиції. Також заклад критикували за те, що він забирав лікарів та медсестер з інших лікарень, пропонуючи вищі зарплати. Це означало, що в інших лікарнях, наприклад у менших містах, іноді бракувало персоналу для догляду за хворими на COVID-19.