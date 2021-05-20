В Варшаве закрывают временную COVID-больницу на Национальном стадионе

Последний пациент будет выписан из временной больницы на Национальном стадионе в Варшаве в воскресенье.

Об этом заявил руководитель офиса премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В октябре прошлого года Национальный стадион Варшавы был преобразован во временную больницу, став первым подобным заведением, созданным во время пандемии в Польше.

По данным правительства, заведение было рассчитано на 1200 коек для пациентов с COVID-19, но даже в пиковый период принял только 550 людей. Всего в заведении приняли всего 1800 пациентов.

В госпитале не лечили тяжелые случаи заболевания COVID-19, а только принимали менее тяжелых пациентов, чтобы уменьшить нагрузку на другие больницы в польской столице и вокруг нее.

Всего в крупных польских городах создано 19 временных больниц - в основном в выставочных залах и ярмарочных центрах.

Однако в настоящее время лишь временная больница, которая была создана на Национальном стадионе Варшавы, больше не принимает пациентов. Демонтаж начнется на следующей неделе, хотя оборудование останется на случай, если стране будут угрожать дальнейшие волны пандемии.

Ежемесячные расходы на содержание временной больницы составляли более 4,4 млн евро, что вызвало критику оппозиции. Также заведение критиковали за то, что оно забирало врачей и медсестер из других больниц, предлагая более высокие зарплаты. Это означало, что в других больницах, например в небольших городах, иногда не хватало персонала для ухода за больными COVID-19.