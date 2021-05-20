Масштабна пожежа у Гаазі лишила непридатними для життя 40 квартир

Близько 40 квартир стали непридатними для життя після пожежі в житловому будинку у Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Пожежа виникла в будинку близько 3 години ночі. Вогонь швидко поширився на весь блок, а потім на мечеть у блоці. Також сильно постраждав молитовний дім.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Евакуйовано щонайменше півсотні жителів.

Протягом дня квартири перевіряються і визначається, скільки саме з них є непридатними для проживання.

Муніципалітет вивчає, чи є в районі готелі, де мешканці можуть тимчасово зупинитися.

За словами місцевого жителя, мешканці значно постраждали в матеріальному плані: "Там живе багато болгар. Їм довелося залишити свої домівки. Гроші вони тримали вдома, тому зараз усе втратили".