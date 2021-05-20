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Крупный пожар в Гааге оставил непригодными для жизни 40 квартир

Четверг, 20 мая 2021, 16:06

Около 40 квартир стали непригодными для жизни после пожара в жилом доме в Гааге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Пожар возник в доме около 3:00 ночи. Огонь быстро распространился на весь блок, а затем на мечеть в блоке. Также сильно пострадал молитвенный дом.

В результате пожара никто не пострадал.

Эвакуированы не менее полусотни жителей.

В течение дня квартиры проверяются и определяется, сколько именно из них непригодны для проживания.

Муниципалитет изучает, есть ли в районе гостиницы, где жители могут временно остановиться.

По словам местного жителя, жители значительно пострадали в материальном плане: "Там живет много болгар. Им пришлось покинуть свои дома. Деньги они держали дома, поэтому сейчас все потеряли".

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