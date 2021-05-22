Кіпр просить ЄС завадити відправленню човнів з мігрантами з Сирії

Кіпр звернувся до Європейського союзу з проханням негайно вжити заходів, щоб перешкодити човнам з мігрантами покидати сирійський порт Тартус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс заявив, що Кіпр знаходиться в "надзвичайному стані", тому що човни контрабандистів щодня прибували з Сирії минулого тижня, в результаті чого центри прийому мігрантів переповнилися.

"Ми просимо Європейську комісію негайно і активно втрутитися, щоб запобігти незаконним відплиттям від сирійського узбережжя і особливо порту Тартус", - сказав Нуріс.

Він не сказав, як ЄС повинен перешкоджати відправленню човнів з Сирії, але наполягав на тому, що "можливості є".

Тартус знаходиться на відстані 160 км від південно-східного узбережжя Кіпру. За словами Нуріса, після одного прибуття мігрантів, в тому числі "багатьох дітей", зняли з човна і запропонували укриття в спеціальному прибережному наметовому таборі, оскільки головний центр прийому в країні був переповнений.

Нуріс каже, що Кіпр не має ресурсів для розміщення нових мігрантів і не може бути перетворений в "масовий табір для мігрантів".

Він сказав, що реальна проблема полягає у відсутності двосторонніх угод, які дозволили б Кіпру депортувати людей, яким було відмовлено в наданні притулку.

Кіпр уклав угоду з сусіднім Ліваном, щоб човни з мігрантами не доходили до його берегів. Але правозахисні групи заявляють, що угода порушує міжнародне право, тому що кіпрські власті не пропонують мігрантам можливість подати заяву про надання притулку.