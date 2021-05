Президент Литви вимагає негайно звільнити опозиціонера з рейсу, який вимушено сів у Мінську

Президент Литви Гітанас Науседа вимагає від Білорусі негайно звільнити редактора опозиційних Телеграм-каналів, якого заарештували після вимушеної посадки в Мінську рейсу, що слідував через повітряний простір Білорусі.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Безпрецедентна подія! Цивільний пасажирський літак, що прямував до Вільнюса, вимушено здійснив посадку у Мінську. На борту був білоруський активіст, застовник Телеграм-каналу NEXTA, його заарештували. За цими огидними діями стоїть білоруський режим. Вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича!", - відреагував Гітанас Науседа.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently!