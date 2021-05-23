Президент Литви вимагає негайно звільнити опозиціонера з рейсу, який вимушено сів у Мінську

Президент Литви Гітанас Науседа вимагає від Білорусі негайно звільнити редактора опозиційних Телеграм-каналів, якого заарештували після вимушеної посадки в Мінську рейсу, що слідував через повітряний простір Білорусі.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Безпрецедентна подія! Цивільний пасажирський літак, що прямував до Вільнюса, вимушено здійснив посадку у Мінську. На борту був білоруський активіст, застовник Телеграм-каналу NEXTA, його заарештували. За цими огидними діями стоїть білоруський режим. Вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича!", - відреагував Гітанас Науседа.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) May 23, 2021

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич; його затримали.

У телеграм-каналі "Пул Первого", що контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимушена посадка у Мінську рейсу Ryanair, яким летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA, явно є операцією спецслужб Білорусі. Вона наголосила також, що Протасевичу, якого в Білорусі звинувачують у тероризмі, загрожує смертна кара.