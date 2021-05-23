Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Обрив кабіни на канатній дорозі в Італії: кількість загиблих зросла до 9

Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером

У Британії заявили про ефективність вакцин Pfizer та AstraZeneca проти індійського штаму

У Греції четвертий день борються з масштабною пожежею біля Афін






Президент Литви вимагає негайно звільнити опозиціонера з рейсу, який вимушено сів у Мінську

Неділя, 23 травня 2021, 17:15

Президент Литви Гітанас Науседа вимагає від Білорусі негайно звільнити редактора опозиційних Телеграм-каналів, якого заарештували після вимушеної посадки в Мінську рейсу, що слідував через повітряний простір Білорусі. 

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Безпрецедентна подія! Цивільний пасажирський літак, що прямував до Вільнюса, вимушено здійснив посадку у Мінську. На борту був білоруський активіст, застовник Телеграм-каналу NEXTA, його заарештували. За цими огидними діями стоїть білоруський режим. Вимагаю терміново звільнити Романа Протасевича!", - відреагував Гітанас Науседа. 

Як повідомлялося, 23 травня у Мінську через повідомлення про нібито замінування вимушено здійснив посадку рейс з Афін до Вільнюса, серед пасажирів якого був колишній редактор телеграм-каналу  NEXTA Роман Протасевич; його затримали.

У телеграм-каналі "Пул Первого", що контролюється Лукашенком, повідомили, що пілоти нібито звернулися за допомогою до Мінська, хоча літак вже майже перетнув кордон з Литвою, та що для його супроводу підняли винищувач. 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що вимушена посадка у Мінську рейсу Ryanair, яким летів ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA, явно є операцією спецслужб Білорусі. Вона наголосила також, що Протасевичу, якого в Білорусі звинувачують у тероризмі, загрожує смертна кара.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Литва
powered by lun.ua