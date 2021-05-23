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Литва требует немедленно освободить оппозиционера с рейса, который вынужденно посадили в Минске

Воскресенье, 23 мая 2021, 17:15

Президент Литвы Гитанас Науседа требует от Беларуси немедленно освободить редактора оппозиционных Телеграмм-каналов, которого арестовали после вынужденной посадки в Минске рейса, следовавшего через воздушное пространство Беларуси.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, направлявшийся в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске. На борту был белорусский активист, основатель Телеграмм-канала NEXTA, его арестовали. За этими отвратительными действиями стоит белорусский режим. Требую срочно освободить Романа Протасевича!", - отреагировал Гитанас Науседа.

Как сообщалось, 23 мая в Минске из-за сообщения о якобы заминировании вынужденно совершил посадку рейс из Афин в Вильнюс, среди пассажиров которого был бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич; его задержали.

В телеграмм-канале "Пул Первого", контролируемом Лукашенко, сообщили, что пилоты якобы обратились за помощью к Минску, хотя самолет уже почти пересек границу с Литвой, и что для его сопровождения подняли истребитель.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что это явно операция спецслужб Беларуси. Она отметила, что Протасевичу, которого в Беларуси обвиняют в терроризме, грозит смертная казнь.

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