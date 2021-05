Литва требует немедленно освободить оппозиционера с рейса, который вынужденно посадили в Минске

Президент Литвы Гитанас Науседа требует от Беларуси немедленно освободить редактора оппозиционных Телеграмм-каналов, которого арестовали после вынужденной посадки в Минске рейса, следовавшего через воздушное пространство Беларуси.

Об этом он заявил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, направлявшийся в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске. На борту был белорусский активист, основатель Телеграмм-канала NEXTA, его арестовали. За этими отвратительными действиями стоит белорусский режим. Требую срочно освободить Романа Протасевича!", - отреагировал Гитанас Науседа.

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk. Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested. 🇧🇾 regime is behind the abhorrent action. I demand to free Roman Protasevič urgently!