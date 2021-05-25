Грузія з 1 червня відкриє сухопутні кордони

За рішенням Координаційної ради при уряді Грузії, з 1 червня Грузія відкриє сухопутні кордони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Перетнути кордон зможуть громадяни, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 або ж мають документ, що підтверджує проведення ПЛР-тесту з негативним результатом.

ПЛР-тест має бути проведений не раніше 72 годин до в'їзду до Грузії. Однак в такому випадку протягом наступних 72 годин (після приїзду) потрібно буде зробити ще один ПЛР-тест.

Крім того, туристам рекомендується придбати медичну страховку, яка покриє всі випадки, пов'язані з COVID-19.

До переліку країн, громадяни або резиденти яких можуть в'їхати до Грузії при наявності негативного ПЛР-тесту, додані: Канада, Японія, Кувейт, Південна Корея, Китай, Молдова, Оман.