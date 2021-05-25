МЗС РФ: дівчину Протасевича, зняту з ним з рейсу Ryanair, затримали на 72 години

Міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що в Білорусі затримали Софію Сапегу - дівчину співзасновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича, яких 23 травня зняли з рейсу Ryanair після примусової посадки літака в Мінську.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті МЗС РФ.

"Білоруська сторона підтвердила факт затримання Сапеги на 72 години у зв'язку з виниклими щодо неї підозрами в скоєнні в період з серпня по вересень 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі. Після закінчення трьох діб щодо неї буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення", - йдеться в заяві.

Також повідомляється, що в першій половині дня 24 травня російський консул зустрівся з батьками Сапеги та рекомендував адвоката, який вже приступив до роботи. "Очікуємо отримання дозволу на консульську зустріч з Сапегою найближчий час", - йдеться в заяві.

Слід зазначити, що першим про затримання Сапеги повідомив Європейський гуманітарний університет, де вона навчається.

Університет повідомив, що Софія є громадянкою Росії, вивчає міжнародне право та європейське законодавство і готувалася захищати свою магістерську роботу. Вона разом з Романом літала до Греції на відпочинок.

Представники білоруського режиму у своїй заяві щодо ситуації з Ryanair взагалі не згадали імена затриманих після посадки Протасевича та Сапеги.

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