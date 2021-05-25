МИД РФ: девушку Протасевича, снятую с ним с рейса Ryanair, задержали на 72 часа

Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что в Беларуси задержали Софию Сапегу - девушку соучредителя оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, которых 23 мая сняли с рейса Ryanair после принудительной посадки самолета в Минске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями Сапеги и рекомендовал адвоката, который уже приступил к работе. "Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время", - говорится в заявлении.

Следует отметить, что первым о задержании Сапеги сообщил Европейский гуманитарный университет, где она учится.

Университет сообщил, что София является гражданкой России, изучает международное право и европейское законодательство и готовилась защищать магистерскую работу. Она вместе с Романом летала в Грецию на отдых.

Представители белорусского режима в своем заявлении относительно ситуации с Ryanair вообще не упомянули имена задержанных после посадки Протасевича и Сапеги.

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