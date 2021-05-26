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ЄС затвердить четвертий пакет санкцій проти Лукашенка у червні - ЗМІ

Середа, 26 травня 2021, 13:11

Європейський союз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в червні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі повинен бути прийнятий в червні. Тоді ж повинні бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair", - написав Джозвяк.

"Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета - зробити це до літніх канікул ЄС в серпні", - додав журналіст.

Як повідомлялося, саміт ЄС визначив жорсткі санкції стосовно білоруської авіагалузі.

Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для  авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС. Таким чином, для білоруської авіакомпанії "Белавіа" закриється західний напрямок, доступними залишаться рейси майже виключно до російських аеропортів. Україна, як відомо, також оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

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Білорусь санкції
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