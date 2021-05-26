ЄС затвердить четвертий пакет санкцій проти Лукашенка у червні - ЗМІ

Європейський союз має намір прийняти четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка в червні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі повинен бути прийнятий в червні. Тоді ж повинні бути складені списки осіб, відповідальних за вимушену посадку рейсу Ryanair", - написав Джозвяк.

the 4th sanctions package on #Belarus should be adopted in June. listings of ppl responsible for the forced landing of the #Ryanair flight should also be done then. sectoral sanctions will prob take a bit longer but the aim to have it done before the EU summer break in August — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2021

"Секторальні санкції, ймовірно, займуть трохи більше часу, але мета - зробити це до літніх канікул ЄС в серпні", - додав журналіст.

Як повідомлялося, саміт ЄС визначив жорсткі санкції стосовно білоруської авіагалузі.

Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС. Таким чином, для білоруської авіакомпанії "Белавіа" закриється західний напрямок, доступними залишаться рейси майже виключно до російських аеропортів. Україна, як відомо, також оголосила про припинення авіасполучення з Білоруссю.

Детальніше читайте у статті "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".