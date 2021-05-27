Кремль заявив, що очі президента Польщі оповила ненависть до Росії

Кремль заявив, що ненависть оповила очі президента Польщі Анджея Дуди, який раніше назвав Росію "ненормальною державою".

Такий коментар у четвер висловив речник Кремля Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Ми дуже погано ставимося до такої риторики. Вона нам не подобається, і ми її не приймаємо… Росія - це дружня країна, сильна, впевнена в собі і абсолютно самостійна. І володіючи цими якостями Росія шукає дружніх відносин, взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами, в тому числі і з Польщею", - заявив Пєсков, коментуючи останнє висловлювання президента Дуди.

"І ми шкодуємо, що ненависть до нашої країни оповила очі деяких польських політиків, в тому числі і у президента (Польщі Анджея Дуди. – Ред.), і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість", - додав речник Кремля.

Нагадаємо, під час виступу в Грузії президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія не є нормальною державою, вона держава-агресор.

"Російські агресивні, імперські дії, які забирають у людей можливості розвитку, забирають нормальне життя людей, призводять до руйнування держав, призводять до ситуації війни, коли люди гинуть або поранені, це дії, які не можуть бути прийняті міжнародним співтовариством. Росія не є нормальною країною, це не країна, яка поводиться нормально; вона є державою-агресором, це можна побачити в таких місцях", - сказав Дуда.