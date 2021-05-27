Кремль заявил, что глаза президента Польши затмила ненависть к России

Кремль заявил, что "ненависть застилает глаза" президента Польши Анджея Дуды, который ранее назвал Россию "ненормальным государством".

Такой комментарий в четверг высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, мы ее не принимаем... Россия - это дружественная страна, сильная, уверенная в себе и совершенно самостоятельная. И обладая этими качествами Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей", - заявил Песков, комментируя последние высказывания президента Дуды.

"И мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза некоторых польских политиков, в том числе и у президента (Польши Анджея Дуды. - Ред.), и не дает возможности им проявлять политическую мудрость", - добавил представитель Кремля.

Напомним, во время выступления в Грузии президент Польши Дуда заявил, что Россия не является нормальным государством, это государство-агрессор.

"Российские агрессивные, имперские действия, которые отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или ранены, это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, это не страна, которая ведет себя нормально, она является государством-агрессором, это можно увидеть в таких местах", - сказал Дуда.