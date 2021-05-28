Німеччина вибачилася мільярдом євро за геноцид у Намібії

У п'ятницю Німеччина вибачилася за свою роль у винищенні племен гереро та нама в Намібії більше століття тому і вперше офіційно описала різанину як геноцид.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Намібії Хаге Гейнгоб привітав "історичний" крок, але керівник гереро Векуіі Рукоро відхилив угоду, узгоджену двома урядами, як "образу", оскільки вона не включає сплату репарацій.

Німеччина профінансує проєкти реконструкції та розвитку в Намібії на 1,1 мільярда євро, які, за словами міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, безпосередньо принесуть користь громадам, що постраждали від геноциду.

"Це чорний кіт у мішку замість відшкодування за злочин проти людства", - сказав своєю чергою Рукоро.

"Жоден поважаючий себе африканець сьогодні не прийме такої образи з боку так званої цивілізованої європейської нації", – додав він.

Німецькі солдати вбили близько 65 000 гереро і 10 000 нама в 1904-1908 роках після повстання проти захоплення земель колоністами, що історики та ООН називають першим геноцидом XX століття.

Досі Німеччина визнавала "моральну відповідальність" за вбивства, але уникала офіційних вибачень за розправи, щоб уникнути вимог про компенсацію.

У заяві, в якій оголошено про угоду з Намібією після більш ніж п'яти років переговорів, Маас заявив, що події колоніального періоду слід називати так, чим вони були насправді.

"Зараз ми також офіційно назвемо ці події такими, якими вони були з сьогоднішньої точки зору: геноцидом", - додав він.

"У світлі історичної та моральної відповідальності Німеччини ми попросимо у Намібії та нащадків жертв прощення", – сказав Маас.

Намібійські ЗМІ повідомляли у четвер, що обіцяні Німеччиною кошти підтримуватимуть інфраструктуру, охорону здоров'я та навчальні програми країни протягом 30 років.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон попросив вибачення в Руанди за роль Франції в геноциді 1994 року, в результаті якого загинули близько 800 тисяч етнічних тутсі і хуту.