Германия извинилась миллиардом евро за геноцид в Намибии

В пятницу Германия извинилась за свою роль в уничтожении племен гереро и нама в Намибии более века назад и впервые официально описала резню как геноцид.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Намибии Хаге Гейнгоб приветствовал "исторический" шаг, но руководитель гереро Векуии Рукор отклонил соглашение, согласованное двумя правительствами, как "оскорбление", поскольку оно не включает выплату репараций.

Германия профинансирует проекты реконструкции и развития в Намибии на 1,1 миллиарда евро, которые, по словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, непосредственно принесут пользу общинам, пострадавших от геноцида.

"Это черный кот в мешке вместо возмещения за преступление против человечества", - сказал в свою очередь Рукор.

"Ни один уважающий себя африканец сегодня не примет такого оскорбления со стороны так называемой цивилизованной европейской нации", - добавил он.

Немецкие солдаты убили около 65 000 гереро и 10 000 нама в 1904-1908 годах после восстания против захвата земель колонистами, что историки и ООН называют первым геноцидом ХХ века.

До сих пор Германия признавала "моральную ответственность" за убийства, но избегала официальных извинений за расправы, чтобы избежать требований о компенсации.

В заявлении, в котором объявлено о соглашении с Намибией после более чем пяти лет переговоров, Маас заявил, что события колониального периода следует называть так, чем они были на самом деле.

"Сейчас мы также официально назовем эти события такими, какими они были с сегодняшней точки зрения: геноцидом", - добавил он.

"В свете исторической и моральной ответственности Германии мы попросим в Намибии и потомков жертв прощения", - сказал Маас.

Намибийские СМИ сообщали в четверг, что обещанные Германией средства поддерживать инфраструктуру, здравоохранение и учебные программы страны в течение 30 лет.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон попросил прощения у Руанды за роль Франции в геноциде 1994 года, в результате которого погибли около 800 000 этнических тутси и хуту.