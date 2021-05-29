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Прем’єр Нідерландів оголосив про кінець локдауну, з 5 червня нові послаблення

Субота, 29 травня 2021, 12:41

Музеї, театри, кінотеатри та широкий спектр інших закладів зможуть знову відкритися в Нідерландах з 5 червня.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пізно в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Це фактично кінець локдауну", - сказав він.

Ресторани зможуть знову пропонувати вечерю в приміщенні, а години роботи будуть продовжені до 22:00. Голландцям також буде дозволено запрошувати додому до чотирьох людей замість двох.

Однак працівникам поки що слід виходити на робочі місця якомога менше.

З середини грудня в країні діє суворий локдаун.

Рютте прогнозує, що кампанія вакцинації принесе більше поліпшень, хоча літо ще не буде "цілком нормальним". Уряд попереджає, що подорожі все ще тягнуть за собою ризики.

Якщо кількість інфекцій та госпіталізацій продовжуватиме рухатись у правильному напрямку, з 30 червня буде скасовано більше обмежень, додав Рютте.

Тоді громадянам буде дозволено приймати до восьми людей у своїх будинках, а ресторани та бари зможуть залишатися відкритими до опівночі.

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Нідерланди
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