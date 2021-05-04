У Польщі виявили два осередки індійського штаму коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзєльський повідомив про два осередки індійської мутації коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У нас в Польщі є два спалахи індійської мутації коронавірусу. В околицях Варшави та Катовіце. Вже підтверджені 16 випадків", - заявив міністр.

Як він наголосив, люди, які приїжджають до Польщі з Південної Африки, Індії та Бразилії, автоматично потраплять під карантин.

Також Недзєльський оголосив про створення спеціальної групи, яка буде залучена до досліджень мутації коронавірусу. За його словами, вивчення нових мутацій коронавірусу має вирішальне значення для запобігання новій хвилі інфекцій.

Він зазначив, що "існує ризик і загроза нових мутацій".

"Вони можуть сприяти наступній хвилі. Основне завдання - побудувати ефективний механізм відстеження мутацій Covid-19. Для цього була призначена команда при міністрі охорони здоров'я", - додав він.

Недзельський нагадав, що третя хвиля інфекцій була значною мірою спричинена поширенням так званої британської мутації коронавірусу.

Наприкінці квітня в Індії спалахнула нова хвиля коронавірусу, з якою медична система країни не може впоратися. Однією з причин такого спалаху науковці називають новий штам коронавірусу, який має подвійну мутацію. Перша із мутацій подібна до штаму, раніше виявленого у США, а інша схожа на бразильський та південноафриканський варіанти.