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В Польше обнаружили два очага индийского штамма коронавируса

Вторник, 4 мая 2021, 16:46

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил о двух очатах индийской мутации коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"У нас в Польше есть две вспышки индийской мутации коронавируса. В окрестностях Варшавы и Катовице. Уже подтверждены 16 случаев", - заявил министр.

Как он отметил, люди, которые приезжают в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, автоматически попадут под карантин.

Также Недзельский объявил о создании специальной группы, которая будет привлечена к исследованиям мутаций коронавируса. По его словам, изучение новых мутаций коронавируса имеет решающее значение для предотвращения новой волны инфекций.

Он отметил, что "существует риск и угроза новых мутаций".

"Они могут способствовать следующей волне. Основная задача - построить эффективный механизм отслеживания мутаций Covid-19. Для этого была назначена команда при министре здравоохранения", - добавил он.

Недзельский напомнил, что третья волна инфекций была в значительной степени вызвана распространением так называемой британской мутации коронавируса.

В конце апреля в Индии вспыхнула новая волна коронавируса, с которой медицинская система страны не может справиться. Одной из причин такой вспышки ученые называют новый штамм коронавируса, который имеет двойную мутацию. Первая из мутаций подобна штамму, ранее обнаруженному в США, а другая похожа на бразильский и южноафриканский варианты.

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