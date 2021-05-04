В Польше обнаружили два очага индийского штамма коронавируса

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил о двух очатах индийской мутации коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"У нас в Польше есть две вспышки индийской мутации коронавируса. В окрестностях Варшавы и Катовице. Уже подтверждены 16 случаев", - заявил министр.

Как он отметил, люди, которые приезжают в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, автоматически попадут под карантин.

Также Недзельский объявил о создании специальной группы, которая будет привлечена к исследованиям мутаций коронавируса. По его словам, изучение новых мутаций коронавируса имеет решающее значение для предотвращения новой волны инфекций.

Он отметил, что "существует риск и угроза новых мутаций".

"Они могут способствовать следующей волне. Основная задача - построить эффективный механизм отслеживания мутаций Covid-19. Для этого была назначена команда при министре здравоохранения", - добавил он.

Недзельский напомнил, что третья волна инфекций была в значительной степени вызвана распространением так называемой британской мутации коронавируса.

В конце апреля в Индии вспыхнула новая волна коронавируса, с которой медицинская система страны не может справиться. Одной из причин такой вспышки ученые называют новый штамм коронавируса, который имеет двойную мутацию. Первая из мутаций подобна штамму, ранее обнаруженному в США, а другая похожа на бразильский и южноафриканский варианты.