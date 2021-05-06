Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу прибули на Донбас

Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу 6 травня прибули на Донбас в рамках дводенного візиту в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар опублікував у Twitter фото, на якому він з трьома міністрами вирушає на Донбас на військовому вертольоті. "А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу", - написав він.

А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу pic.twitter.com/cGXBEmAqfz — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 6, 2021

Пізніше Боднар додав фотографії із зустрічі дипломатів з керівництвом Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Раніше у посольстві Нідерландів пояснили, що мета візиту полягає у підкресленні підтримки трьома країнами суверенітету та територіальної цілісності України.

У п’ятницю в Києві відбудуться зустрічі дипломатів з членами уряду, зокрема, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який сьогодні разом із президентом Володимиром Зеленським брав участь у зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеним.