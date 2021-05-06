Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу прибули на Донбас
Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу 6 травня прибули на Донбас в рамках дводенного візиту в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар опублікував у Twitter фото, на якому він з трьома міністрами вирушає на Донбас на військовому вертольоті. "А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу", - написав він.
А ми на Схід... З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу pic.twitter.com/cGXBEmAqfz— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) May 6, 2021
Пізніше Боднар додав фотографії із зустрічі дипломатів з керівництвом Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Раніше у посольстві Нідерландів пояснили, що мета візиту полягає у підкресленні підтримки трьома країнами суверенітету та територіальної цілісності України.
У п’ятницю в Києві відбудуться зустрічі дипломатів з членами уряду, зокрема, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який сьогодні разом із президентом Володимиром Зеленським брав участь у зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеним.