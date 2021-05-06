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Глави МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу прибули на Донбас

Четвер, 6 травня 2021, 16:36

Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії та Люксембургу 6 травня прибули на Донбас в рамках дводенного візиту в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар опублікував у Twitter фото, на якому він з трьома міністрами вирушає на Донбас на військовому вертольоті. "А ми на Схід...  З трьома главами МЗС Нідерландів, Бельгії і Люксембургу", - написав він.

Пізніше Боднар додав фотографії із зустрічі дипломатів з керівництвом Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Раніше у посольстві Нідерландів пояснили, що мета візиту полягає у підкресленні підтримки трьома країнами суверенітету та територіальної цілісності України.

У п’ятницю в Києві відбудуться зустрічі дипломатів з членами уряду, зокрема, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, який сьогодні разом із президентом Володимиром Зеленським брав участь у зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеним.

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