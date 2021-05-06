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Главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга прибыли на Донбасс

Четверг, 6 мая 2021, 16:36

Министры иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга 6 мая прибыли на Донбасс в рамках двухдневного визита в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар опубликовал в Twitter фото, на котором он с тремя министрами отправляется на Донбасс на военном вертолете. "А мы на Восток ... С тремя главами МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга", - написал он.

Позже Боднар добавил фотографии со встречи дипломатов с руководством Луганской областной военно-гражданской администрации.

Ранее в посольстве Нидерландов объяснили, что цель визита заключается в подчеркивании поддержки тремя странами суверенитета и территориальной целостности Украины.

В пятницу в Киеве состоятся встречи дипломатов с членами правительства, в частности, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который сегодня вместе с президентом Владимиром Зеленским участвовал во встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеным.

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