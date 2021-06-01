Естонія з середини червня скасує більшість коронавірусних обмежень

В Естонії з 14 червня будуть скасовані більшість нині діючих коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За останній тиждень показник захворюваності в Естонії впав більше, ніж на 40%. Таке швидкісне зниження виправдовує всі прогнози і є рекордним за весь період другої хвилі коронавірусу, сказав міністр здоров'я і праці Естонії Танель Кійк.

"З 14 червня багато сфер суспільного життя будуть відновлені. Але деякі обмеження збережуться протягом усього літа", - заявив міністр.

Залишиться вимога носити маску в закритих приміщеннях, вимога дотримуватися ізоляції по поверненню з країн, в яких спостерігається високий рівень захворюваності або є інші екзотичні хвороби, а також обмеження на кількість учасників заходів.

Продовжать діяти обмеження, які стосуються кіно, театрів та інших громадських заходів, і, згідно з якими, всі заклади повинні закриватися до півночі. Якщо показники захворюваності знизяться ще більше, швидше за все, ці обмеження теж будуть зняті.

Продовжать діяти обмеження на кількість учасників в заходах. На сьогоднішній день в заходах в приміщеннях можуть брати участь до 200 осіб, починаючи з 14 червня - до 600 осіб в приміщенні і до 1000 осіб на відкритому повітрі. Кількість учасників може бути більше в тому випадку, якщо організатори будуть перевіряти наявність паспорта вакцинації, довідку про перенесеної хвороби або негативний результат тесту на коронавірус.

Міністр обґрунтував це тим, що люди подорожують і неминуче привозять з-за кордону різні штами вірусу, що може викликати нові спалахи інфекції.

У той же час внутрішній туризм, культурні заходи, сфери торгівлі та громадського харчування залишатимуться відкритими протягом усього літа.