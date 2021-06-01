Эстония с середины июня отменит большинство коронавирусных ограничений

В Эстонии с 14 июня будут отменены большинство ныне действующих коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

За последнюю неделю показатель заболеваемости в Эстонии упал более чем на 40%. Такое быстрое снижение оправдывает прогнозы и является рекордным за весь период второй волны коронавируса, сказал министр здоровья и труда Эстонии Танел Кийко.

"С 14 июня многие сферы общественной жизни будут восстановлены. Но некоторые ограничения сохранятся в течение всего лета", - заявил министр.

Останется требование носить маску в закрытых помещениях, требование соблюдать изоляцию по возвращению из стран, в которых наблюдается высокий уровень заболеваемости или есть другие экзотические болезни, а также ограничения на количество участников мероприятий.

Продолжат действовать ограничения, касающиеся кино, театров и других общественных мероприятий, и, согласно которым все учреждения должны закрываться до полуночи. Если показатели заболеваемости снизятся еще больше, скорее всего, эти ограничения тоже будут сняты.

Продолжат действовать ограничения на количество участников в мероприятиях. На сегодняшний день в мероприятиях в помещениях могут принимать участие до 200 человек, начиная с 14 июня - до 600 человек в помещении и до 1000 человек на открытом воздухе. Количество участников может быть больше в том случае, если организаторы будут проверять наличие паспорта вакцинации, справку о перенесенной болезни или отрицательный результат теста на коронавирус.

Министр обосновал это тем, что люди путешествуют и неизбежно привозят из-за границы разные штаммы вируса, что может вызвать новые вспышки инфекции.

В то же время внутренний туризм, культурные мероприятия, сферы торговли и общественного питания будут оставаться открытыми в течение всего лета.