США планують поділитися зі світом ще 500 млн доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

"500 мільйонів вакцин, що рятують життя, будуть поставлені до червня 2022 року, з яких 200 млн - до кінця 2021 року", - йдеться у заяві.

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Йдеться про вакцини Pfizer-BioNTech. Їх планують безоплатно передати 92 країнам з достатком низьким або нижчим середнього.

"Це найбільша закупівля та подарунок вакцини з боку однієї країни, і це підтверджує зобов’язання американського народу допомогти захистити людей по всьому світу від COVID-19", - додають у повідомленні.

На цей час у США принаймні першою дозою щеплені 64% дорослого населення, а щоденна кількість смертей від коронавірусу впала до мінімуму за увесь час пандемії.

Нагадаємо, раніше Байден пообіцяв поділитися зі світом 80 млн доз вакцини до кінця червня 2021 року. Серед країн, які отримають вакцини, буде й Україна.