Європарламент закликав до скасування прав інтелектуальної власності на ковід-вакцини

Для прискорення глобального розповсюдження вакцин члени Європарламенту вимагають тимчасового скасування захисту прав інтелектуальної власності для вакцин COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, прийнятій 355 голосами "за", 263 "проти" та 71 "утримався", Європарламент пропонує розпочати переговори про тимчасову відмову від Угоди СОТ TRIPS про патенти для покращення глобального доступу до доступних медичних товарів, пов'язаних з COVID-19, та вирішення глобальних виробничих обмежень і дефіциту пропозиції.

Добровільне ліцензування (коли розробник вакцини вирішує, кому і за яких умов патент може бути виданий на виробництво), ноу-хау та передача технологій країнам, що виробляють вакцини, є найважливішим способом масштабування та прискорення глобального виробництва у довгостроковій перспективі, вважають євродепутати.

У Європарламенті закликали ЄС "швидко усунути експортні бар’єри та замінити власний механізм дозволу на експорт вимогами щодо прозорості експорту". США та Британія, зі свого боку, повинні "негайно скасувати заборону на вивіз вакцин та сировини", стверджують європарламентарі. Для імунізації 70%світового населення потрібно 11 мільярдів доз, і лише частина цієї кількості була вироблена.

Також ЄС повинен підтримати виробництво в Африці, наголошує Європарламент.

Будь-яке рішення про відмову від прав інтелектуальної власності буде прийматися Радою СОТ TRIPS на сесії 8-9 червня.