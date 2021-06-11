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У Зеленського спростовують "теорію змови" про велику угоду США та РФ

П'ятниця, 11 червня 2021, 11:52

Новопризначений заступник глави офісу президента Андрій Сибіга, відповідальний за зовнішню політику, відкинув можливість "великої угоди" між президентами Росії та США щодо України за її спиною.

У цьому Сибіга запевнив у своєму першому після призначення інтерв’ю "Європейській правді".

Відповідаючи на запитання, чи можлива велика угода між США та Росією щодо України, укладена за її спиною, Сибіга сказав, що категорично це відкидає.

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"Це все конспірологічні теорії, теорії змови – не буде такого. Моя впевненість ґрунтується на тому, що ми маємо тверду позицію США, яка базується на підтримці територіальної цілісності і суверенітету України.

І ми детально поінформували американську сторону про розвиток безпекової ситуації вздовж українського кордону, про виклики, які стоять на сьогодні перед українською державою у протидії російській агресії", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що напередодні зустрічі президентів Росії і США 16 червня в Женеві українська сторона доводила свою позицію у розмовах з партнерами.

"Я маю на увазі розмову і з США, і з Канадою, і з іншими нашими ключовими союзниками", - сказав Сибіга, додавши, що за підсумком телефонної розмови між українським та американським президентами можна "фіксувати узгодженість і координацію позицій".

"Ми розуміємо, що позиція України, і останні виклики, і високий рівень загрози, який є, були доведені нашим американським друзям і партнерам", - запевнив він.

Дивіться інтерв’ю: Андрій Сибіга: відповідальний за зовнішню політику Банкової. Перше інтерв’ю дипломата

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