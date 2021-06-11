Сибига объяснил, кто отвечает за международную политику на Банковой

Новоназначенный заместитель главы ОПУ Андрей Сибига объяснил, как распределены полномочия в сфере внешней политики на Банковой.

Об этом дипломат рассказал в своем первом после назначения интервью "Европейской правде".

По его словам, за интеграцию Украины в ЕС и НАТО и переговоры с этими институтами в ОПУ отвечает Игорь Жовква, а его назначили ответственным за все другие аспекты, связанные с внешним курсом Украины.

"Мне кажется, что в данном случае достаточно работы для каждого из нас. И исходя из тех приоритетов, которые есть на сегодня у нашего государства в сфере внешних отношений, это (появление двух заместителей, которые занимаются внешней политикой. - ЕП) действительно является усилением", - отметил Сибига.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, кто отвечает за контакты со странами-членами ЕС и НАТО в вопросах европейской и евроатлантической интеграции, Сибига сказал, что они "распределили между собой" обязанности.

"Если тематика касается евроатлантической интеграции или нашей работы на евроинтеграционном направлении, то это также относится к компетенции Игоря Ивановича. Но хочу подчеркнуть, что это все часть совместной работы команды", - отметил он.

Сибига также прокомментировал внешнеполитическую роль главы ОПУ Андрея Ермака, который также проводит международные переговоры и даже возглавляет правительственные делегации.

"Андрей Борисович занимается ключевыми, чрезвычайно важными направлениями, связанными в том числе с реализацией внешнеполитического курса... Это - руководитель ОПУ, поэтому, безусловно, в его компетенцию входит очень широкий круг вопросов. А передо мной стоит более узкая задача - дальнейшее развитие двусторонних отношений, усиление внешнеполитического курса, его целостности, и ориентация на результат", - сказал Сибига, не уточнив, какие конкретные направления закреплены за руководителем ОПУ.

Смотрите интервью Андрей Сибига: ответственный за внешнюю политику Банковой. Первое интервью дипломата