Саміт G7 обговорив Україну і протидію Росії

Лідери країн "Групи семи" на саміті в британському Корнуоллі обговорили питання України та спільну відповідь на підривні дії Росії.

Про це розповіла глава Єврокомісії в суботу, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що на сесії, присвяченій зовнішній політиці, лідери G7 докладно обговорили східне сусідство ЄС.

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"Оскільки Росія продовжує підривати порядок європейської безпеки, ми можемо розраховувати на міцний трансатлантичний альянс для вирішення цієї проблеми", - зазначила фон дер Ляєн у своєму Twitter.

Вона додала, що Україна займає важливе місце в спільному порядку денному країн G7.

"G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях щодо реформування. Україні потрібні сильні інститути, що діють на основі верховенства права", - наголосила фон дер Ляєн.

Іншим питанням обговорення стала ситуація в Білорусі.

"Ми всі дуже стурбовані ситуацією в Білорусі. ЄС швидко і рішуче ввів подальші санкції. Співпраця G7 зробить ці санкції більш ефективними", - заявила глава Єврокомісії.

Вона нагадала, що ЄС також працює над інвестиційним планом на суму 3 мільярди євро для підтримки майбутньої демократичної Беларусі.

Як повідомлялось, лідери G7 також домовилися створити ініціативу підтримки інфраструктурних проєктів для країн, що розвиваються, на противагу китайському "Один пояс, один шлях".