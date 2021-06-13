Саммит G7 обсудил Украину и противодействие России

Лидеры стран "Группы семи" на саммите в британском Корнуолле обсудили вопросы Украины и общий ответ на подрывные действия России.

Об этом рассказала глава Еврокомиссии в субботу, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляен отметила, что на сессии, посвященной внешней политике, лидеры G7 подробно обсудили восточное соседство ЕС.

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"Поскольку Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на прочный трансатлантический альянс для решения этой проблемы", - отметила фон дер Ляен в своем Twitter.

Она добавила, что Украина занимает важное место в общей повестке дня стран G7.

"G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по реформированию. Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства права", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Другим вопросом обсуждения стала ситуация в Беларуси.

"Мы все очень обеспокоены ситуацией в Беларуси. ЕС быстро и решительно ввел дальнейшие санкции. Сотрудничество G7 сделает эти санкции более эффективными", - заявила глава Еврокомиссии.

Она напомнила, что ЕС также работает над инвестиционным планом на сумму 3 миллиарда евро для поддержки будущей демократической Беларуси.

Как сообщалось, лидеры G7 также договорились создать инициативу поддержки инфраструктурных проектов для развивающихся стран, в противовес китайскому "Один пояс, один путь".