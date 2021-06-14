Кандидат від опозиції розгромив суперницю від партії влади на місцевих виборах у Польщі

На місцевих виборах у польському Жешуві у неділю переміг кандидат від опозиції, що дало польським опозиціонерам сподівання на зсув у національній політиці.

Про це йдеться в публікації Politico, пише "Європейська правда".

Згідно з результатами недільного голосування, опублікованими в понеділок, кандидат об’єднаної опозиції Конрад Фійолек набрав 56,5% голосів.

Його найближча суперниця Ева Леніарт від правлячої партії "Право і справедливість" ("ПіС") посіла друге місце, набравши лише 23,6%.

"Тут, в Жешуві, починається повернення до свободи і демократії", - сказав Фійолек незабаром після того, як недільні неофіційні результати екзит-пол вперше показали його перемогу.

Результат виборів не став несподіванкою, оскільки "ПіС" традиційно мав проблеми з перемогою в містах, котрі, як правило, є більш ліберальними, в той час як "ПіС" домінує в більш консервативних невеликих містах і сільській місцевості.

Але опозиція представляє результат виборів у Жешуві як ознаку того, що може розгромити "ПіС" у майбутньому, якщо зможе подолати суттєві розбіжності з ключових питань, таких як оподаткування чи права жінок.

Детальніше читайте у статті: Попередження для влади: чому вибори у Жешуві стали особливими для Польщі