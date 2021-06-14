Кандидат от оппозиции разгромил соперницу от партии власти на местных выборах в Польше

На местных выборах в польском Жешуве в воскресенье победил кандидат от оппозиции, что дало польским оппозиционерам надежду на сдвиг в национальной политике.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно результатам воскресного голосования, опубликованным в понедельник, кандидат объединенной оппозиции Конрад Фийолек набрал 56,5% голосов.

Его ближайшая соперница Эва Лениарт от правящей партии "Право и справедливость" ("ПиС") заняла второе место, набрав лишь 23,6%.

"Здесь, в Жешуве, начинается возврат к свободе и демократии", - сказал Фийолек вскоре после того, как воскресные неофициальные результаты экзит-пол впервые показали его победу.

Результат выборов не стал неожиданностью, поскольку у "ПиС" традиционно были проблемы с победой в городах, которые, как правило, более либеральны, в то время как "ПиС" доминирует в более консервативных небольших городах и сельской местности.

Но оппозиция представляет результат выборов в Жешуве как признак того, что может разгромить "ПиС" в будущем, если сможет преодолеть существенные разногласия по ключевым вопросам, как налогообложение или права женщин.

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