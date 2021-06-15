Папа Римський призначив нового посла в Україні

Папа Римський Франциск призначив новим апостольським нунцієм в Україні литовця Вісвалдаса Кулбокаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Своїм рішенням Папа одночасно підніс Кулбокаса до сану архиєпископа.

Кулбокас народився в Клайпеді 14 травня 1974 року. Дипломатичну службу у Ватикані розпочав у липні 2004 року в представництвах Святого Престолу в Лівані, Нідерландах, Російській Федерації, працював також у відділі взаємозв’язків з державами Державного секретаріату Святого Престолу та в Кенії.

Кулбокас володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами. Він був перекладачем на зустрічах Папи Франциска з президентом РФ Владіміром Путіним і главою РПЦ патріархом Кірілом.

Кулбокас стане шостим апостольським нунцієм в Україні і замінить архієпископа Клаудіо Ґуджеротті, який у липні минулого року був переведений до Великої Британії.

Дипломатичні стосунки Ватикану з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року