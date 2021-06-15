Папа Римский назначил нового посла в Украине

Папа Римский Франциск назначил новым апостольским нунцием в Украине литовца Висвалдаса Кулбокаса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Своим решением Папа одновременно возвел Кулбокаса в сан архиепископа.

Кулбокас родился в Клайпеде 14 мая 1974 года. Дипломатическую службу в Ватикане начал в июле 2004 года в представительствах Святого Престола в Ливане, Нидерландах, России, работал также в отделе взаимосвязей с государствами Государственного секретариата Святого Престола и в Кении.

Кулбокас владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. Он был переводчиком на встречах Папы Франциска с президентом РФ Владимиром Путиным и главой РПЦ патриархом Кириллом.

Кулбокас станет шестым апостольским нунцием в Украине и заменит архиепископа Клаудио Гуджеротти, который в июле прошлого года был переведен в Великобританию.

Дипломатические отношения Ватикана с Украиной были установлены 8 февраля 1992 года.