Страйк проти трудової реформи паралізував рух транспорту в Афінах

Персонал громадського транспорту в Афінах оголосив страйк вдруге за тиждень напередодні голосування у парламенті за закон, який, на думку профспілок, призведе до збільшення робочого часу і ослаблення прав працівників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Рух суден, багатьох автобусів, залізниці та поїздів метро був призупинений, оскільки транспортний персонал не вийшов на роботу.

Робітники з інших секторів також зупинили роботу і приєдналися до декількох акцій протесту в центрі Афін перед голосуванням щодо законопроєкту пізніше в середу.

Консервативний уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса заявив, що реформа модернізує "застарілі" закони, які існували кілька десятиліть тому, в епоху "до інтернету", коли більшість працівників приходили в офіси і на фабрики в один і той же час.

Профспілки назвали законопроєкт "страховищем". Вони хочуть, щоб уряд відкликав законопроєкт, який, за їхніми словами, скасовує давно встановлені права робітників і дозволяє компаніям запроваджувати більш тривалі години роботи.

Найбільш суперечлива частина законопроєкту дозволяє співробітникам працювати до 10 годин на один день, і менше - в інший день. Профспілки побоюються, що це дозволить роботодавцям змусити працівників працювати довше.

Законопроєкт також надасть працівникам право відключатися від роботи в позаробочий час і запровадить "цифрову робочу карту" для відстеження робочих годин співробітників в режимі реального часу. Він також збільшить обсяг законних понаднормових годин до 150 годин на рік.