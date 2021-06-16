Забастовка против трудовой реформы парализовала движение транспорта в Афинах

Персонал общественного транспорта в Афинах объявил забастовку во второй раз за неделю накануне голосования в парламенте за закон, который, по мнению профсоюзов, приведет к увеличению рабочего времени и ослаблению прав работников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Движение судов, многих автобусов, железной дороги и поездов метро было приостановлено, поскольку транспортный персонал не вышел на работу.

Рабочие из других секторов также остановили работу и присоединились к нескольким акциям протеста в центре Афин перед голосованием по законопроекту позже в среду.

Консервативное правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса заявило, что реформа модернизирует "устаревшие" законы, которые существовали несколько десятилетий назад, в эпоху "до интернета", когда большинство работников приходили в офисы и на фабрики в одно и то же время.

Профсоюзы назвали законопроект "пугалом". Они хотят, чтобы правительство отозвало документ, который, по их словам, отменяет давно установленные права работников и позволяет компаниям внедрять более длительные часы работы.

Наиболее противоречивая часть законопроекта позволяет сотрудникам работать до 10 часов в один день, и меньше - в другой день. Профсоюзы опасаются, что это позволит работодателям заставлять работников работать дольше.

Законопроект также предоставит работникам право отключаться от работы в нерабочее время и введет "цифровую рабочую карту" для отслеживания рабочих часов сотрудников в режиме реального времени. Он также увеличит объем законных сверхурочных часов до 150 часов в год.