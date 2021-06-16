Експерт розповіла, як гібридні дії РФ шкодять стосункам України з Польщею і Угорщиною

Росія використовує гібридний вплив для того, щоб зашкодити стосункам України з її найближчими сусідами Угорщиною та Польщею.

Про це заявила Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, в рамках круглого столу "Нові гібридні загрози з боку РФ" центру "Доктрина".

"За останній час Росія фокусує свою увагу на дискредитації України назовні і на дискредитації української влади всередині.

Плівки Деркача, вся ця історія з "Мотор Січчю" - це, безумовно, вкладається у спроби роз'єднати нас з партнерами, сусідами. Як тут не згадати конфлікти з Угорщиною та Польщею, і скільки зусиль для цього вкладається – як в Україні, так і в цих країнах", - сказала Цибульська.

Вона наголосила, що і в Угорщині, і в Польщі, і в Чехії та по всьому ЄС працюють дуже потужні російські лобі.

"Часом це лише питання провокації спецслужб, так як, згадаймо, це свого часу було з Польщею, коли з одного боку Росія вводила правих у польський парламент, а з іншого боку – провокувала в Україні. Наприклад, здійснювала акти вандалізму щодо пам’ятників польським воїнам", - зауважила Цибульська.

Одним із таких прикладів вона назвала історією з пошкодженням пам’ятника в Гуті Пеняцькій.

"В Гуті Пеняцькій було повалено пам’ятник польським воїнам і місцеві жителі навіть не знали, що це зроблено. Проте перша новина про цю подію з'явилась в групі "Вконтакте" під назвою "Россия, Украина, Белорусь – и есть Святая Русь", - зазначила Цибульська.

Дивіться тези Цибульської повністю на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Росія знайшла шлях посварити Україну з сусідами. Пояснюємо як