Эксперт рассказала, как гибридные действия РФ вредят отношениям Украины с Польшей и Венгрией

Россия использует гибридное влияние, чтобы навредить отношениям Украины с ее ближайшими соседями Венгрией и Польшей.

Об этом заявила Любовь Цибульская, руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в рамках круглого стола "Новые гибридные угрозы со стороны РФ" центра "Доктрина".

"За последнее время Россия фокусирует свое внимание на дискредитации Украины наружу и на дискредитации украинской власти внутри.

Пленки Деркача, вся эта история с "Мотор Сич" - это, безусловно, укладывается в попытки разъединить нас с партнерами, соседями. Как тут не вспомнить конфликты с Венгрией и Польшей, и сколько усилий к этому прилагается - как в Украине, так и в этих странах", - сказала Цибульская.

Она подчеркнула, что и в Венгрии, и в Польше, и в Чехии и по всему ЕС работают очень мощные российские лобби.

"Иногда это лишь вопрос провокации спецслужб, так как, вспомним, это в свое время было с Польшей, когда с одной стороны Россия вводила правых в польский парламент, а с другой - провоцировала в Украине. Например, осуществляла акты вандализма в отношении памятников польским воинам", - отметила Цибульская.

Одним из таких примеров она назвала историю с повреждением памятника в Гуте Пеняцкой.

"В Гуте Пеняцкой был свергнут памятник польским воинам и местные жители даже не знали, что это сделано. Однако первая новость об этом событии появилась в группе "Вконтакте" под названием "Россия, Украина, Белорусь - и есть Святая Русь", - отметила Цибульская.

Смотрите тезисы Цыбульской полностью на YouTube-канале "ЕвроПравды": Россия нашла путь как поссорить Украину с соседями. Объясняем как